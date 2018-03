Sie werden wohl keine Freunde mehr. 2016 präsentierten sie sich als verliebtes Paar, freuten sich im November über die Geburt ihrer Tochter Dream. Doch jetzt ist Rob Kardashians (30) Liebe zu Blac Chyna (29) in Hass umgeschlagen. Bei Instagram postet er nun wahre Tiraden darüber, wie schrecklich Blac ihm und vor allem ihrem gemeinsamen Kind zusetze. Sie nehme Drogen, habe ständig Sex mit wechselnden Männern! Und wie reagiert Blac: Sie behauptet, ihr Ex habe sie geschlagen! Das letzte Wort in diesem Rosenkrieg ist sicher noch nicht gesprochen worden!



