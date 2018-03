Es ist so weit! Der neue Minions-Film kommt in die Kinos. In den USA spielte "Ich – Einfach Unverbesserlich 3" bereits am ersten Wochenende über 75 Millionen Dollar ein und stürmte sofort die Spitze der Charts. Auch in Deutschland haben die gelben Kerlchen wieder Hit-Potenzial. Die Minions werden nun richtig böse und müssen sogar ins Gefängnis. Außerdem leiht Moderator Joko Winterscheidt (38) dem neuen Bösewicht Balthazar Bratt seine Stimme.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de