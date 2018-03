Von Dschungelkönigin Maren Gilzer (57) zu Ex-GZSZ-Star Natalie Alison (39): Der Wiener Unternehmer Clemens Trischler hat mal wieder eine Promidame verzaubert! 2016 flirteten er und Maren sich noch in die Schlagzeilen. Die Schauspielerin ist inzwischen glücklich an Unternehmer Harry Kuhlmann vergeben. Jetzt berichtet auch Clemens strahlend von seinem neuen Promi-Liebesglück – mit der 14 Jahre älteren Schauspielerin Natalie, die er im April über eine gemeinsame Freundin kennenlernte. "Ich mag halt ältere Frauen lieber. Ich weiß jetzt, wohin ich gehöre und bin richtig glücklich. Wir telefonieren auch sehr viel, was ich ja sonst nicht so gerne mag. Es passt einfach!”, steckte der Wiener Promiflash auf der Berlin Fashion Week.



