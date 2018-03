Ihr Ex war überfordert! Bahati 'Kolibri' Venus wurde als Frau an der Seite von Baulöwe Richard Lugner (84) bekannt. Was viele anfangs nicht wussten: Die 30-Jährige hatte damals bereits ein Kind! Mit 18 Jahren wurde sie mit Tochter Cecilia schwanger. Über ihr erstes Baby freute sich die Österreicherin zwar, Verantwortung musste sie aber alleine übernehmen. Im Promiflash-Interview gab Bahati jetzt preis, ihr Ex ließ sie sitzen. "Mit meiner jetzigen Tochter war es wirklich so: Ich musste mich durchschlagen, kämpfen! Ich hatte Unterstützung von meiner Familie, aber nicht vom Kindesvater", erklärte das TV-Sternchen.



