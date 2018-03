Nackt im Schnee Musik machen – ein eher ungewöhnlicher Traum, den sich YouTube-Phänomen Matthew Olson jetzt erfüllt hat. Als Shirtless Violinist (33) spielt er oben ohne bekannte Songs auf seiner Geige und dreht seine Videos dazu an teilweise sehr ungewöhnlichen Orten. Zum Start der siebten Staffel von Game of Thrones posierte er nun als die beliebten Serienfiguren Jon Snow und Khal Drogo in den verschneiten Bergen. Doch wenn es nach Matthew geht, kann es ruhig noch kälter werden: "Ich würde total gerne in der Antarktis drehen, oben auf der Spitze eines Eisbergs, ohne Shirt."



