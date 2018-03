Ist Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) vergeben oder nicht? Die frisch erblondete Kandidatin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel verriet im Promiflash-Interview, dass sie aktuell Single sei und sich lieber auf ihren Job konzentrieren wolle. Am Rande der Ernsting's family Fashionshow in Hamburg erzählte sie dennoch, wie ihr Traummann sein sollte: "Mein Typ ist einfach: sehr viel Charme haben, mir Aufmerksamkeit schenken und das alles, was sich eine Frau wünscht."



