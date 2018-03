Nevio Passaro (37) öffnet sein Familienalbum. Der Musiker zeigt Promiflash das erste Foto seines Babys und verrät sogar, wie die Kleine heißt: Luce, ein italienischer Name, der "Licht" bedeutet. Der Erstlings-Papa will jede freie Minute mit seiner Familie verbringen und so nimmt er Freundin Verena und Luce einfach mit auf seine neue Tour "Nordsüdlich von hier" – die startet am 2. September in Italien und geht mit Baby an Bord über Slowenien bis nach Deutschland. Ganz babygerecht dauert die Reise anderthalb Monate. Die frischgebackene Mama und der Nachwuchs sollen sich schließlich nicht stressen!



