Lily Collins (28) spielt im neuen Netflix-Drama To the Bone eine Magersüchtige, die sich fast zu Tode hungert. Eine besondere Herausforderung, denn die Tochter von Phil Collins (66) hatte als Teenager selbst mit der Krankheit zu kämpfen. Ihre Mutter Jill Havelman wurde sehr emotional, als sie den Film sehen durfte. "Das erste Mal war sie ein bisschen geschockt. Beim zweiten Mal [...] war sie am Schluchzen. Es hat sie wirklich hart getroffen", erzählte Lilly im Interview mit The Edit.



