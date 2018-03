Wohnt Model Melanie Gaydos (28) bald in Berlin? Bei der Old Masters Vernissage vergangenen Freitag in der deutschen Hauptstadt platzte die Amerikanerin gegenüber Promiflash mit ihrem großen Traum heraus. Während der Fashion Week verbringt sie ein paar Tage hier und möchte am liebsten gar nicht mehr zurück nach Hause! "Immer, wenn ich hier bin, versuche ich gleich ein paar Wochen zu bleiben. [...] Ich habe hier viele Shootings und ich unternehme auch viel mit meinen Freunden. Ich liebe Deutschland. Ich versuche sogar, ein Visa zu bekommen. Ich möchte hierher ziehen!", sagte sie.



