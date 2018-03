Legen Jay Alvarrez (22) und Alexis Ren (20) ihre Online-Schlacht jetzt endgültig zu den Akten? Nachdem die Trennung des früheren Instagram-Traumpaars bekannt wurde, bekriegten sich die beiden online – inklusive fiesem Penis-Diss. Zu seinem Geburtstag erwähnte Jay seine sexy Ex jetzt in einer Instagram-Story. Statt neuer Verbalattacken gab's allerdings ein emotionales Dankeschön: "Am Ende des Tages habe ich immer noch Liebe für dich, so wie du hinter dem ganzen Kram bist, den du den Leuten zeigst."



