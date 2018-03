Ist etwas dran an den pikanten Gerüchten? Bei der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette soll es schon ganz schön heiß hergegangen sein – und das leider nicht mit Rosenverteilerin Jessica Paszka (27). Stattdessen sei der bisexuelle Ex-Kandidat Julian Sawatzki ausgerechnet mit einem seiner Kontrahenten in die Kiste gehüpft! Promiflash hakte jetzt beim kürzlich ausgeschiedenen Michael Bauer (26) nach. Der könne sich bei zwei seiner ehemaligen Konkurrenten durchaus vorstellen, dass da was mit Julez gelaufen ist: "Basti hat ja schon so angedeutet, dass er Geschichten irgendwie von Frauen und Männern hat. Bei dem kann ich es mir vorstellen. Und von Alexandre hat man ja jetzt auch schon irgendwie gehört, dass er anscheinend auch auf Männer stehen soll.”



