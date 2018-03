In der UK-Version von Big Brother geht es aktuell heiß her! Kandidatin Chanelle McCleary bekommt so viel Aufmerksamkeit wie kein anderer im TV-Container. Dafür tut die 24-Jährige aber auch einiges: Live-Sex vor den Kameras mit ihrem Freund Jake, in den Pool pinkeln oder vor ihrem Liebsten das große Geschäft verrichten. Ende Juli findet schon das Finale statt. Egal, ob Chanelle gewinnt oder nicht, den Titel "verrückteste 'Big Brother'-Braut ever" hat sie auf jeden Fall verdient.



