Sie wirken verliebt wie am ersten Tag. Bei den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von Kronprinzessin Victoria von Schweden sticht nicht nur die wunderschöne Babykugel von Schwägerin Sofia (32) ins Auge. Nein, mindestens so schön ist die Verbundenheit, die sie und ihr Ehemann Prinz Carl Philip (38) ausstrahlen. Promiflash fällt vor Ort auf: Victorias jüngerer Bruder scheint seine Liebste einfach gar nicht mehr loslassen zu wollen. Ob bei der Ankunft im Schlosshof in Stockholm, auf dem Balkon während der Kutschfahrt des Geburtstagskindes oder am Abend beim Konzert auf Öland: Sofia und Carl Philip werden ständig Händchen haltend gefilmt und fotografiert.



