Schlüpfrig, schlüpfriger, Love Island! Das britische Fummel-Format sorgte in den letzten Wochen für unglaubliche Schlagzeilen: Von ungeschütztem Geschlechtsverkehr, über Sextape-Leaks, wilden Orgien und heftigen Dirty-Talk-Momenten war wirklich alles mit dabei. Im Herbst soll die versexte Datingshow auch in Deutschland an den Start gehen. Grund genug, einen Blick auf die drei skandalträchtigsten Momente der Reality-Show zu blicken...



