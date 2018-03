Ein völlig neuer Thor kehrt auf die Leinwände zurück! Am 26. Oktober erscheint ein neuer Streifen der Firma Marvel Cinematic Universe films in den deutschen Kinos. "Thor Ragnarok" verspricht seinen Vorgängern in Sachen Action und geballter männlicher Power in nichts nachzustehen. Optische Veränderungen gibt es trotzdem: Chris Hemsworth (33) wird in seiner Rolle des muskulösen Avengers nicht mehr länger mit langer, blonder Mähne für Herzrasen sorgen. Außerdem muss er sich ohne seinen Hammer beweisen. Der Film-Trailer zeigt aber bereits: Das kriegt der Gott des Donners ganz gut hin.



