Sie sorgte definitiv für viele heiße GZSZ-Momente. Heute Abend ist Janina Uhse (27) zum vorerst letzten Mal als Jasmin Flemming in der Serie zu sehen. Doch die Schauspielerin und ihre emotionale Darstellung ihrer Rolle werden nicht so schnell vergessen werden. Janina lieferte als Jasmin einige dramatische Liebesgeschichten und jede Menge hotten TV-Sex. Mit Raúl Richter (30) erlebte sie eine peinliche Nacktpanne, während sie ihre Story mit Linda Marlen Runge (31) sehr genoss. Und nicht zu vergessen – ihre kontrovers diskutierte GZSZ-Inzest-Beziehung mit Kollege Dieter Bach (53). Über die erzählte sie Promiflash im Februar 2016: "Im Endeffekt ist es so: Man weiß ganz genau, dass das, was da gerade passiert... dass man das nicht tun sollte und man leidet mit Jasmin mit."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de