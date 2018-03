Zwei Erfolgsmusiker in einer Familie! Seit 2012 sind Bushido (38) und Sarah Connor (37) verschwägert. Vor fünf Jahren heiratete der Rapper die kleine Schwester des Pop-Stars, Anna-Maria (35). Die "Wie schön du bist"-Interpretin nahm nicht an der Trauung teil. Damals fragten sich Fans und Medien, ob das angeblich schlechte Verhältnis zwischen Sarah und Bushido Schuld an ihrer Abwesenheit sei. Im Promiflash-Interview beim Kiss Cup 2017 in Berlin hat der Echo-Gewinner jetzt verraten, wie er tatsächlich zur Schwester seiner Liebsten steht: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr respektvolles Verhältnis. Mir ist egal, was die Leute schreiben. Wenn Sarah Bescheid weiß und ich Bescheid weiß, dann ist alles cool."



