Gefährdet sie damit ihr Baby? Das australische Fitness-Model Chontel Duncan quält sich immer noch regelmäßig im Gym – und das sogar in der 31. Schwangerschaftswoche. Prof. Dr. Wolfgang Henrich, Direktor der Kliniken für Geburtsmedizin der Charité in Berlin, erzählte Promiflash, ob Kraftsport so kurz vor der Geburt überhaupt gesund sein kann: "Wenn ich jetzt bereits vor der Schwangerschaft regelmäßig Sport treibe, beispielsweise joggen oder schwimmen oder radfahren, dann kann ich das natürlich angemessen in der Schwangerschaft fortsetzen. Aber ich sollte nicht plötzlich damit anfangen, Dinge intensiver zu betreiben, die ich meinem Körper vorher nicht zugemutet habe."



