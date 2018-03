Bei wem kracht es im Sommerhaus der Stars 2017? In der Show wohnen acht Promi-Paare über mehrere Wochen unter einem Dach. Nackt-Model Micaela Schäfer (33) ist zwar nicht dabei, ahnt aber schon, bei welchen Kandidaten ordentlich die Fetzen fliegen werden. "Ich meine, Helena Fürst (43) ist eine raue Sau, Giulia (42) auch. Also, die beiden geraten echt aneinander", sagte sie im Promiflash-Interview bei der Media Fashion Show von Blanka Luz in Hamburg.



