Für TV-Fans ist eins klar: Hubert Fella (49) und Matthias Mangiapane (34) werden Das Sommerhaus der Stars rocken! Das Pärchen, das schon in den Formaten "Ab ins Beet" und "Hot oder Schrott" zu sehen war, wäre wohl um ein Haar nicht mit Nico Schwanz (39), Saskia Atzerodt (25) und Co. ins Sommerhaus gezogen: Sie hielten die Anfrage für einen Scherz. "Ich habe eiskalt gesagt, da will uns einer verarschen, lasst mich doch in Ruhe mit dem Kram, ich will schlafen", erinnerte sich Matthias im Promiflash-Interview.



