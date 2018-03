Dieses Work-out stellt sich FitnessOskar sicher anders vor! Für den YouTuber gehört ein Gym-Besuch einfach zum perfekten Tag dazu. Immerhin schart er mit seinen Trainingsclips über 100.000 Abonnenten um sich. Doch an diesem Tag muss seine Community auf ein Sportupdate verzichten, denn Oskars Muskeleinheit wird von einem Brand jäh unterbrochen: "Ich bin gerade am Trainieren, gerade mal so drei oder vier Übungen gemacht. Auf einmal gehe ich in einen anderen Raum, bin fast erstickt, weil da so viel Rauch war", schildert der Freund von GNTM-Neele (20) auf Instagram die dramatische Situation.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de