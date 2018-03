Seit der Geburt von Sohnemann Alessio (2) versucht Sarah Lombardi (24) einfach alles, um die überschüssigen Babypfunde loszuwerden. Nun scheint sich ihre eiserne Disziplin endlich auszuzahlen: Die Ex-DSDS-Kandidatin kommt ihrem Wunschgewicht immer näher – sie präsentierte ihren sexy Körper nun sogar selbstbewusst im Badeanzug! Ein großer Schritt für die Sängerin: "Ich glaube, das braucht echt so 'ne richtige Zeit bei mir, um wieder anzukommen und mich in meinem Körper wieder wohlzufühlen. Aber es wird langsam", freute sich Sarah vor Kurzem im Interview mit Promiflash.



