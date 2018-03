Am Dienstag ließ Ex-Köln 50667-Darsteller David Dos Santos bei Promiflash die Bombe platzen: Er ist jetzt eine Frau, heißt ab sofort Sophia! Die Reaktionen auf diese Verwandlung überraschen die 37-Jährige, wie sie nun verraten hat: "Die Resonanz ist super-super-gut! Ich werde nicht irgendwie angepöbelt oder blöd angemacht von der Seite, gar nicht!" Besser hätte sich Sophia den Start in die Weiblichkeit wohl nicht vorstellen können!



