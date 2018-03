Huiii, da war Alessio Lombardi (2) aber zappelig! Papa Pietro (25) besuchte mit seinem Knirps ein Friseur-Studio in Köln. Aber statt still zu sitzen, alberte der Kleine lieber rum. Der Musiker filmte den süßen Moment und teilte das Video mit seinen Facebook-Fans. Um blöden Kommentaren direkt zuvorzukommen, schrieb er: "Alessios Frisur sitzt! An alle, die was zu motzen haben wieder. Ich finde es cool! Und ich finde auch nicht, dass er zu jung ist für einen coolen Schnitt." Die Message war eigentlich klar, kam aber trotzdem nicht bei allen so gut an!



