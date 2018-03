Greift er wirklich zum Rasierer? Der Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) sorgte mit einem Throwback-Pic kürzlich für Entsetzen bei seinen Instagram-Followern. Nach etlichen Fan-Nachfragen postete er ein drei Jahre altes Foto, auf dem sein Gesicht noch deutlich weniger Stoppeln hatte. So schnell wird der Fitnesstrainer zu diesem Look aber nicht zurückkehren: "Ich hänge so ein bisschen an meinem Bart. Der war auch schon deutlich länger. Kürzer oder länger – nein, der bleibt dran!", versichert er seiner Community.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de