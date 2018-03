Mehr schwanger geht einfach nicht! Im Februar hatte Nadine Zucker (32) voller Stolz die frohe Botschaft verkündet: Sie erwartet Nachwuchs! Nun rückt der große Tag immer näher – und die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster Patrick können es kaum erwarten, ihren kleinen Spross endlich in den Armen zu halten: "Man muss schon sagen, so ein bisschen die Aufregung, die steigt langsam, ne? Also das ist schon tatsächlich spürbar. 40. Schwangerschaftswoche – da sollte man schon so langsam damit rechnen, dass er bald kommt, ne?", witzelt Nadine jetzt im Interview mit Promiflash.



