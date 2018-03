Promi-Support für Sarah Lombardi (24)! Die junge Mama steht seit ihrer Affäre im vergangenen Jahr immer wieder unter Beschuss ihrer Fans. Der letzte Shitstorm ist gerade erst ein paar Tage her. Sie postete nämlich ein Bild, auf dem Söhnchen Alessio (2) mit iPad im Bett liegt. Die Fans regten sich auf, aber war das zu Unrecht? Bei der Launch-Party der "Naked Heat"-Palette von Urban Decay in Berlin stärkte unter anderem Tanja Tischewitsch (27) der jungen Mama den Rücken: "Der Sohn von Sarah Lombardi kann jetzt auch gehen. Und wenn sie jetzt, keine Ahnung, mal kurz in der Küche ist, dann ist das doch klar, dass sich der Kleine das mal kurz nimmt." Für sie war die Diskussion um das Alessio-Pic nichts als heiße Luft!



