In nur zwei Jahren verwandelt sich Bella Thorne (19) von einer süßen, rothaarigen Disney-Schauspielerin in eine rockige Punker-Braut! Sie schockiert mit nackter Haut, Sex-Spielchen in der Öffentlichkeit oder bizarren Snapchat-Videos. Nur eine Phase oder das neue Image des Hollywood-Stars?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de