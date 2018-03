Hängt Supermodel Candice Swanepoel (28) ihre Karriere bei Victoria's Secret an den Nagel und wird Cowgirl? In Stetson und Chaps zeigt sie, was sie hat – und das ist ganz schön drall! Natürlich erwägt sie keinen Karrierewechsel, sondern lässt sich für das neue Holiday-Shooting der Dessous-Firma ablichten. Sorry, Cowboys!



