Hat Transgender-Star Sophia Dos Santos Angst vor dem Sex mit einer Vagina? Als Junge kam der Schauspieler vor knapp 37 Jahren auf die Welt. Durch seine Rolle in der beliebten Soap Köln 50667 wurde er – damals noch als Mann – bekannt. Vor wenigen Wochen entschied sich der Make-up-Artist dann für den großen Schritt: Er verabschiedete sich von seinem alten Ich und aus David wurde Sophia! Und die Lady möchte alle notwendigen OPs – auch eine Geschlechtsumwandlung. Aber hat sie gar keine Angst vor dem Leben mit einer Vagina? "Doch, also was heißt Angst? Nicht wirklich. Aber eine gewisse Unsicherheit, weil ich nicht weiß, wie das dann halt auch sexuell so sein sollte", verriet Sophia im Promiflash-lnterview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de