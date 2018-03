Mel B. (42) erfindet sich komplett neu! Im Frühjahr bricht die Sängerin ihr Schweigen über die Ehe mit Stephen Belafonte (42). Nachdem er sie in den zehn gemeinsamen Jahren immer wieder geschlagen und betrogen haben soll, reichte sie die Scheidung ein. Seitdem liefern sich die beiden zwar eine bitterböse Schlammschlacht, für das Spice Girl gehört dieses Kapitel aber offenbar der Vergangenheit an. Mit einem frechen Kurzhaarschnitt und einem semitransparenten Body macht sie bei einer America's Got Talent-Liveshow allen klar: Sie hat sich zurück ins Leben gekämpft.



