Julia Anna Friess (27) im Abspeck-Rausch: Die Musicalsängerin fiel bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor vor allem durch ihre Kurven auf, doch die sind jetzt passé. Ganze acht Kilo hat die Regensburgerin in den vergangenen Wochen verloren. Im Promiflash-Interview verrät die brünette Schönheit nun, woran das liegt: "Ich nehm keine Pille mehr. Aber ich verhüte jetzt anders, keine Sorge. Ich hab echt gemerkt, wie viel Hormone ausmachen und irgendwie hat sich alles verändert." Bei Julia sind die Kilos allerdings nicht nur an Problemzonen gepurzelt – auch ihre Oberweite ist schmaler geworden, was sie nicht gerade glücklich macht.



