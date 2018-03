Schauspielerin Laila Rouass (46) erlebte den Terror in Barcelona hautnah mit: Nachdem ein Lieferwagen auf der Touristenmeile Las Ramblas in eine Menschenmenge fuhr, suchte die Britin Zuflucht in einem Restaurant. Dort versteckte sie sich im Kühlraum und hielt ihre Twitter-Follower weiter auf dem Laufenden. "Danke an das Personal des Restaurants, dass Sie ruhig geblieben sind und uns in Sicherheit gebracht haben. Ich liebe dich, Barcelona", schrieb die Frau des Profi-Billardspielers Ronnie O'Sullivan (41) zum Schluss.



