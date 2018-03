Was machen eigentlich Marco Cerullo (28) und Domenico De Cicco? Vor einigen Wochen sah man die beiden TV-Machos im Balzkampf um Die Bachelorette Jessica Paszka (27), doch beide gingen leer aus. Marco musste das Feld am Ende von Folge 4 räumen und Domenico eine Runde später. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten die beiden Casanovas nun, wie es ihnen seit der Show ergangen ist. "Ich werde von Teenies angeschrieben und angehimmelt. Das ist ungewohnt, aber irgendwie fühlt es sich cool an", sagt Junggeselle Domenico.



