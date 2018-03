Britney Spears (35) kann es! Seit Jahren behaupten Kritiker der Pop-Prinzessin, dass sie überhaupt nicht singen könne und deshalb nur mit Playback auftreten würde. Vor einem Monat hatte die 35-Jährige in einem Interview mit dem TV-Sender Channel 2 Israel gereizt auf diese Anschuldigungen reagiert: "Es nervt mich wirklich, weil ich mir den Arsch aufreiße und zur selben Zeit singe und keiner rechnet mir das wirklich an." Normalerweise habe sie, weil sie so viel tanze, eine Mischung aus ihrer Stimme und Playback. Dass sie überhaupt keine Hilfsmittel benötigt, bewies sie gerade erst bei einem Auftritt in Las Vegas mit einer klasse Liveperfomance.



