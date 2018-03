Geht's eigentlich noch süßer? Der kleine Yorkshire-Mischling Ella Bean wurde in einer Massenzucht geboren. Da sie etwas zu klein geraten ist, wollte die Hündin niemand haben. Laut InStyle wäre der niedliche Vierbeiner beinahe in einem Tierheim in Florida eingeschläfert worden. Doch die Rettung nahte in Form von Frauchen Hilary Sloan. Sie nahm den Wauwau mit nach New York und päppelte ihn wieder auf. Heute hat Ella einen eigenen Instagram-Account und begeistert knappe 100.000 Fans regelmäßig mit knuffigen Fashion-Schnappschüssen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de