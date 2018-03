Vom “Mädchen von nebenan” zum Curvy Supermodel – so kann man die Entwicklung von Nachwuchsmodel Hanna Wilperath beschreiben. Die Kölnerin gewann am Montag das Model-Castingformat. Was ist da wohl das Erste, was die 24-Jährige nach ihrem Sieg macht? Im Promiflash-Interview Mitte August verriet die Laufstegschönheit schon einmal ihre Pläne: "Auf jeden Fall meine Familie informieren und zwei Tage schlafen, wenn ich kann und erst einmal alles verarbeiten. Ich glaube, mit dem Sieg dieser Show ändert sich das Leben schon und es bleibt einfach nicht so, wie es war."



