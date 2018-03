Farid Bang (31) reicht es! Eigentlich will er doch nur in Ruhe masturbieren, scherzt er, wenn er Snapchat & Co. benutzt. Stattdessen machen die weiblichen Influencer ständig Werbung und lenken ihn von seinem Ziel ab! Und ziehen damit junge Fans "über den Tisch", denen das nicht bewusst ist. Dass genau das jetzt gesetzlich verfolgt wird, gefällt dem Gangsta-Rapper umso mehr.



