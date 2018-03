Erst vor knapp einem Jahr bestätigte er die Beziehung, jetzt ist alles aus: Bars and Melody-Star Charlie Lenehan ist wieder Single. Bei den Videodays in Köln offenbarte der süße Sänger gegenüber Promiflash: "Ich bin Single. Ladys, macht euch bereit. Charlie ist in der Stadt." Und auch den Grund für das Liebes-Aus plauderte der Brite aus: "Es war schwierig, das Business ist ziemlich hart. Es hat nicht funktioniert. Es sind Dinge passiert, aber das Leben geht weiter."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de