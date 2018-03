Respekt vor dem Kampfgeist von Dana Vulin! Die Australierin musste in jungen Jahren schon ein schreckliches Schicksal erfahren. Die Blondine wurde im Februar 2012 Opfer eines Brandanschlags. Eine Bekannte überraschte Dana in ihrem eigenen Haus. Sie überschüttete die 31-Jährige aus Eifersucht mit Brennspiritus, während sie sich eine Zigarette anzünden wollte. Sofort fing sie Feuer und brannte innerhalb von Sekunden am ganzen Körper. Jetzt – nach mehr als 200 Operationen – wurde ihr Äußeres wieder so gut wie möglich hergestellt.



