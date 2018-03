Vorsorge-Untersuchungen können Leben retten! Die Bodybuilderin Tamra Judge wollte im Alter von 50 Jahren noch mal an einem Wettkampf teilnehmen. Doch diese Pläne muss sie jetzt wohl vorerst auf Eis legen. Der Reality-Star entdeckte ein bösartiges Muttermal an seiner linken Pobacke. Diagnose: Hautkrebs! Bereits in der Vergangenheit wurden Tamra einige Melanome erfolgreich entfernt. Jetzt gab sie ihren Fans auf Instagram einen lebenswichtigen Tipp!



