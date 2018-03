Neue Rolle für Frederic Heidorn! In "Call The Boys – 4 Männer für gewisse Stunden" wird der Schauspieler und ehemalige Unter Uns-Darsteller als heißer Callboy bald den Frauen vor den Fernsehern den Kopf verdrehen. Die neue Serie handelt von vier Berliner Jungs, die für Geld mit Frauen schlafen. Heiße und leidenschaftliche Szenen sind da natürlich nicht ausgeschlossen. Für Frederic aber kein Problem, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ich hab schon die ein oder andere Sex-Szene spielen dürfen in den letzten Jahren. Es gehört halt irgendwie schon dazu, wenn du in ein Projekt mit einsteigst, das 'Call The Boys' heißt." Neben viel nackter Haut geht es aber vor allem um das Thema Freundschaft. Wie sich der 32-Jährige als Mann für gewisse Stunden schlagen wird, können die Zuschauer in der Pilotfolge am 11. September um 21.15 Uhr auf RTL II sehen.



