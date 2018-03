Sie liebt Beauty-OPs! YouTuberin Mia C. ist besonders durch ihre aufreizenden Filmchen mit Social-Media-Kollegin Katja Krasavice (21) bekannt. Genau wie [Artikel nicht gefunden] hat sich auch das Instagram-Sternchen bereits diverse Male unters Messer gelegt. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt ihr Schönheitsvorbild: "Sophia Wollersheim – ich stehe so doll da drauf. Das ist auch eine OP, die würde ich sofort machen, aber die ist allerdings superteuer." Trotzdem: So soll der OP-Marathon weitergehen!



