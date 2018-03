Kommt Bushido (38) in die Jahre? Wenn es nach dem Töchterchen des Rappers geht, dann ja. Die Kleine macht ihren Papa auf ihre ganz eigene Art auf sein angegrautes Haupthaar aufmerksam, wie Bushido im Interview mit Promiflash verrät: "Meine Kinder gucken mich an, und wenn der Bart ein bisschen länger wird, und hier unten wird er schon extrem grau, dann sagt meine Tochter letztens so: ‘Du, Papa, du siehst ja aus wie der Weihnachtsmann!’."



