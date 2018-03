Geht's im nächsten Jahr bei Promi Big Brother so richtig rund? In der aktuellen Staffel sorgte die Zweitplatzierte Milo Moiré für Wirbel, denn sie befriedigte sich vor laufenden Kameras selbst. YouTube-Sternchen Katja Krasavice (21) war von dieser Intim-Aktion hellauf begeistert. Falls der freizügige Webstar im kommenden Jahr in den TV-Knast ziehen sollte, ist eine tägliche Dosis Sex gesetzt: "Ich würde es jeden Tag machen. Es wäre mir auch egal! Aber ich würde die Menschen da in dem Container jetzt nicht belästigen!", versicherte sie nun im Promiflash-Interview.



