Traurige Geschichte von Fitness-Bloggerin Louisa Dellert! Der Instagram-Star verbreitet in seinen sozialen Netzwerken die Message, dass die Ladys ihren Körper so lieben sollen, wie er ist. Aber diese Ansicht teilte sie nicht immer! Ein dramatisches Erlebnis vor ein paar Jahren veränderte ihr Leben komplett. Bei der TV-Preview von "Fitness Diaries" in Berlin erzählte die 1,63 Meter große Sportlerin gegenüber Promiflash: "Und ich habe auch selber immer viel gepostet und habe mich dann schon richtig runtergehungert und gesportelt, von 55 Kilo auf 46 Kilo. Und ja, irgendwann war das nicht mehr gesund." Bei ihr sei der Wendepunkt gekommen, als sie beim Sport plötzlich umgekippt ist. Beim Arzt habe sie dann eine schreckliche Diagnose erhalten.



