Der ist aber ganz schön grau geworden! Rapper Bushido (38) will im Netz eigentlich nur einen Auftritt in der Schweiz ankündigen, aber seine Fans beschäftigt in den Kommentaren nur ein Thema: seine grauen Haare. "Du kriegst ja schon weiße Haare", lautet nur einer von vielen Instagram-Kommentaren. DAS ist dem Rap-König auch schon selbst aufgefallen: "Ich hab noch ein Foto von mir gesehen aus dem Jahr 2014, da hatte ich kein einziges graues Haar und ich saß heute morgen bei meinem Friseur und guck so in den Spiegel und hab mir gedacht, was ist in den letzten drei Jahren passiert. Wir werden alle nicht jünger", meinte er im Promiflash-Interview Ende Juni. Total niedlich: Bushidos kleine Tochter hat ihren Vater sogar schon als Weihnachtsmann bezeichnet!



