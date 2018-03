"Erst mal den Poppes zeigen!" – das dachte sich das brasilianische Playmate Ana Braga (35) wohl bei einem Tankstopp in Malibu. Das entging auch den fleißig knipsenden Paparazzi nicht. Prompt mutierte das Model zur absoluten Lachnummer im Netz. Gegenüber Bild nahm Ana ihren Nackedei-Auftritt aber mit Humor: "Diese Aufnahmen von mir an der Tanke waren zum Schreien komisch. Eigentlich beschreibt dieses Kleid absolut nicht meinen Style. Sogar meine Mutter rief mich an und fragte, was das soll!“



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de