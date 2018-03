Warum so aufgeregt? Die Fares-Schwestern, besser bekannt als die deutschen Kardashians, feiern ihren allerersten Red-Carpet-Auftritt bei der Music Meets Media in Berlin. In puncto Posing machen die sechs Mädels ihren Idolen um Kim Kardashian (36), Kylie Jenner (20) und Co. echte Konkurrenz. Nur an der Selbstsicherheit hapert es noch ein bisschen: "Wir waren noch nie auf so einem großen Event. Wir sind total aufgeregt. Total am Zittern", gesteht Lava Fares (25) im Promiflash-Interview. Dabei haben sie die Nervosität doch gar nicht nötig!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de