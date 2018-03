Sorry Mädels, dieser Hottie ist nicht mehr zu haben! Nach sieben Jahren als Single ist Patrick G. Boll (29) wieder total verknallt. Im Promiflash-Interview stellte der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star bei der Movie meets Media seine neue Freundin Judith Paus vor. Die Schauspieler hatten sich vor zwei Monaten am Set der Serie "Die wahren Hausfrauen von Habenhausen" kennengelernt. "Man hat einfach das Gefühl, dass es passt. Dann hat sie mich aus einer sieben Jahre langen Single-Krise befreit sozusagen", schwärmte Patrick bei ihrem Debüt auf dem roten Teppich.



